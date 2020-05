I draghi esistono davvero, ecco quali sono

Credits: Shutterstock

IL DRAGO DI KOMODO (Varanus komodoensis) Il vero protagonista tra i draghi. Nella piccola isola indonesiana di Komodo, nel 1912 infatti è stata scoperta la più grande specie di lucertola esistente sulla Terra, che può arrivare a 3 metri di lunghezza e 165 chilogrammi di peso. Pur esistendo da milioni di anni, simile agli antichi fossili del Pleistocene, come è successo per il celacanto, questo sauro è rimasto nascosto agli occhi della scienza fino al secolo scorso. Il drago (conosciuto anche come varano) di Komodo è il più grande predatore dell’isola, grazie a ghiandole velenifere e una saliva carica di batteri. Mangia di tutto, può attaccare pecore e capre e, se disturbato, morde anche l’uomo. È un animale protetto da leggi e convenzioni internazionali.