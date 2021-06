Alla scoperta dei pipistrelli

Stampa

I pipistrelli sono il secondo gruppo di mammiferi più numeroso dopo i roditori. Sono soprattutto tropicali, ma alcune specie hanno comunque conquistato, mediante adattamenti stupefacenti, anche le zone temperate, spingendosi addirittura oltre il Circolo polare artico. Deserti, paludi costiere, foreste di conifere e giungle hanno tutti dei chirotteri (l’ordine cui appartengono i pipistrelli) tra i loro abitatori.

E ogni anno vengono descritte nuove specie nei posti più difficili da raggiungere!

In Italia troviamo pipistrelli in ogni tipo di ambiente, a parte le cime più alte dove il freddo e soprattutto la mancanza di insetti da mangiare non permettono una adeguata sopravvivenza. Ma dalle valli alpine alle coste siciliane qualche pipistrello c’è di certo, nascosto dalla notte.

MAMMA E CUCCIOLI

Con l’inizio dell’estate nascono i piccoli: uno o al massimo due fratellini, nudi e con gli occhi chiusi,saldamente afferrati al pelo della mamma, preoccupatissima di dar loro latte nutriente e mantenerli al caldo. Quando sono un po’ più grandicelli, devono lasciarli nei rifugi, non possono portarseli in volo a caccia nella notte.

Nei rifugi allora si trovano questi cuccioli che serrano i ranghi per riscaldarsi a vicenda, magari accuditi da qualche “zia” che dà loro un’occhiata aspettando il ritorno delle madri che, in questo periodo, devono cacciare a più non posso per sé e per potere, nel mezzo delle notte, tornare per la poppata.

I piccoli crescono velocemente, esercitano le ali, squittiscono cercando la mamma e in poco più di un mese sono pronti per volare fuori in cerca dei primi insetti da sgranocchiare.

Le madri allora si rilassano e si dedicano al cibo, preparandosi alla brutta stagione. Con l’autunno viene il momento di cercare compagnia e allora raggiungono i maschi per gli accoppiamenti e poi magari si cambia ancora rifugio per trovarne uno adatto all’inverno.

Una vita in totale movimento da aprile a ottobre, per poi riposarsi per 3-4 mesi!

I pipistrelli, infatti, vanno in letargo e, durante quel periodo, la loro temperatura corporea può scendere anche a -10 °C. così riescono a passare senza consumare energia anche vari mesi in posti che devono essere tranquilli, umidi e freddi... come le grotte.

SESTO SENSO

I pipistrelli si muovono, cacciano e si spostano di notte, vivendo l’oscurità come noi viviamo la luce del giorno. In questo sono aiutati da un senso in più. Non solo i classici 5 (udito, tatto, vista, odorato, gusto) ma anche l’ecolocalizzazione, cioè la possibilità di esplorare l’ambiente emettendo gridi ultrasonici e creandosi una mappa dello spazio e delle possibili prede grazie agli echi che ne ritornano.

Un vero scanner sonico 3D!