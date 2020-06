Lo sapevi che | Perché i koala abbracciano gli alberi?

Stampa

Abbracciare gli alberi, per i koala, è una tecnica di sopravvivenza per resistere alle alte temperature di alcune zone dell’Australia, dove vivono questi animali: lo hanno scoperto gli scienziati dell’Università di Melbourne (Australia).

I ricercatori hanno osservato il comportamento di una trentina di koala con alcune telecamere termiche, in grado cioè di mostrare le temperature delle superfici inquadrate. Risultato? Durante le giornate più calde, quando si arriva anche a 40 gradi, i koala stanno abbracciati alla parte più fresca del tronco degli alberi, dove la temperatura è di circa 7 gradi inferiore a quella dell’ambiente.

Corbis

In questo modo non si disidratano e riescono a minimizzare lo spreco di liquidi, che sono una risorsa molto preziosa nel loro ambiente. I koala possono rinfrescarsi anche leccandosi la pelliccia o ansimando, ma ricorrono a queste tecniche solo in casi di estrema necessità.

Inoltre, anche se notoriamente questi marsupiali preferiscono gli alberi d’eucalipto perché si nutrono delle loro foglie, nei giorni più afosi si spostano su quelli d’acacia, perché hanno il tronco ancora più fresco.