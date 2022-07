I Nudibranchi, veri Pokémon del mare!

Stampa

Chromodoris magnifica o Nudibranco striato: piuttosto robusto per essere un mollusco, il raro Nudibranco striato è solito procedere in fila indiana insieme ad altri suoi simili.

Felimare tricolor o doride tricolore: vive sui fondali rocciosi e per difendersi secerne sostanze tossiche. Questa specie adora nutrirsi di spUgne di mare (come il povero Spongebob)

Non sono molto conosciuti, eppure queste lumache di mare sono veramente delle creature curiose. Stiamo parlando dei nudibranchi (Nudibranchia nel nome latino scientifico), piccoli molluschi marini che vivono perlopiù sui fondali delle calde acque tropicali e che sembrano davvero dei Pokémon!

Chi sono i nudibranchi?

I nudibranchi sono invertebrati di ridotte dimensioni (al massimo raggiungono i 60-70cm di lunghezza) che devono le particolari caratteristiche a percorsi evolutivi variegati: infatti, a differenza delle lumache che popolano i nostri giardini, i nudibranchi perdono la conchiglia nelle prime fasi di vita e hanno quindi dovuto sviluppare alternativi sistema di difesa e di caccia. Nonostante le dimensioni, infatti, sono carnivori.

Da qui il nome "nudibranchi", dal latino nudus e dal greco brankhia, che quindi significa "a branchie nude", proprio perché associato a creature evolutesi senza la protezione di conchiglie o esoscheletri che ne proteggono gli apparati interni.

Gli sgargianti colori e le strane forme delle diverse specie di Nudibranchi sono una diretta conseguenza di queste necessità. Oltre a favorire la mimetizzazione infatti, gli accesi pigmenti delle loro membrana possono tenere alla larga i predatori o, al contrario, essere sfruttati attirare le loro prede: spugne di mare, piccole meduse o anche altri Nudibranchi della stessa specie, che vengono individuati attraverso speciali tentacoli "percettivi" (chiamati rinofori) e divorati grazie a piccole ma tenaci fauci interne.

I "poteri speciali" dei nudibranchi

Proprio come i Pokémon poi, ogni tipo diverso di questa bizzarra famiglia possiede abilità particolari e, in certi casi, straordinarie: c'è chi galleggia su bolle d'acqua per spostarsi, chi produce uova "a spirale", chi riflette la luce per scoraggiare i predatori e chi usa il veleno delle sue vittime per usarlo contro i propri nemici!

Altra caratteristica singolare ma abbastanza diffusa nel Regno Animale, è che quasi tutti i nudibranchi sono ermafroditi e possiedono dunque sia gli organi riproduttivi femminili che quelli maschili (ma devono comunque accoppiarsi).