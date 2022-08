Curiosità animali | Qual è il ragno più grande del mondo?

Stampa

John/Flickr

Può essere lungo come l'avambraccio di un bambino, e arrivare a pesare come un cucciolo appena nato (circa 170 g): stiamo parlando della tarantola Golia (Theraphosa blondi), un ragno della famiglia delle tarantole che ha delle dimensioni decisamente... fuori dal comune, tanto da essere considerato il ragno più grande del mondo: pensa che le sue "zampette" possono arrivare a misurare fino a 30 centimetri!

Un tipino poco... simpatico!

La tarantola Golia, per fortuna, non è un esemplare che possiamo incontrare dalle nostre parti: vive, infatti, nella foresta Amazzonica, soprattutto nelle zone che si estendono tra Venezuela, Guyana francese e Brasile.

Se non bastasse il suo aspetto poco rassicurante, questo ragno ha tre modalità di difesa: può rilasciare dei peli urticanti, sfregando le zampe contro l'addome, che, se colpiscono gli occhi o altre mucose, possono provocare bruciore e prurito per diversi giorni. Oppure morde con le sue possenti zanne, che riescono anche a forare il cranio di un topolino. Infine, emette un fastidioso sibilo sfregando le zampe tra loro, che riesce a mettere in fuga anche il predatore più agguerrito!

Brutto, ma non letale

Pur essendo velenoso, il suo morso non è letale per l'uomo: il suo morso corrisponde più o meno alla puntura di una vespa.

Si nutre principalmente di piccoli animali che trova sul terreno: rane, piccoli invertebrati, vermi, grilli, scarafaggi e, quando capita, anche topi o piccoli uccelli.

