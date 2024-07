Cosa fare se ti punge un’ape mentre stai giocando all’aria aperta

Stampa

La puntura di un'ape è un episodio spiacevole, ma da mettere in conto quando si passa molto tempo all'aria aperta soprattutto se in parchi o giardini. Si calcola che circa il 15% della popolazione sia stato punto da un'ape, una vespa o un calabrone almeno una volta nella vita. E magari è già capitato anche a te.

Devi sapere però che le api non sono insetti aggressivi e attaccano solo quando si sentono minacciate. La puntura è dunque una forma di difesa, tant'è che spesso perdono il pungiglione e, con esso, alcune ghiandole e muscoli addominali necessari alla sopravvivenza. Ecco perché non è raro che dopo averti punto, l'ape muoia.

Di solito ti accorgi della puntura dal dolore che ti ha provocato, unito a gonfiore e rossore della zona interessata. A meno che tu non sia una persona allergica, la reazione cutanea e i sintomi più intensi durano circa una trentina di minuti e poi si risolvono da soli. Se invece avverti difficoltà di respirazione e improvvisa debolezza, dovrai recarti subito al pronto soccorso o chiamare il 118 perché c'è il rischio di uno shock anafilattico. Cosa devi fare quindi se ti punge un'ape?

Cosa succede se ti punge un'ape

Le punture di api sono un evento comune, ma non troppo frequente. Se infatti l'insetto non viene disturbato, difficilmente attaccherà l'essere umano o un altro animale. Quando però un'ape punge, a differenza della vespa, perde il pungiglione e la ghiandola annessa contenente il veleno. Per questo motivo, non potrà attaccare una seconda volta e nel giro di pochi minuti morirà.

Tu invece avvertirai probabilmente un improvviso e intenso bruciore, seguito da arrossamento e gonfiore dell'area interessata. Si tratta di una reazione alle sostanze tossiche contenute nel veleno che però, a meno di soffrire di un'allergia specifica, per l'uomo sono innocue.

Cosa fare se ti punge un'ape

Appena ti accorgi della puntura di un'ape, dovrai rimuovere il pungiglione che, nella maggior parte dei casi rimane attaccato. Controlla se al centro del pomfo è comparso un puntino nero e aiutati con un paio di pinzette ben disinfettate, non semplicemente con la punta delle dita o le unghie. C'è infatti il rischio che i movimenti schiaccino ulteriormente la piccola ghiandola velenifera attaccata al pungiglione e che vengano liberate altre sostanze irritanti e tossiche.

Ora rimani calmo e aspetta qualche minuto per capire se i sintomi peggiorano. Puoi applicare un po' di ghiaccio o usare l'acqua fredda per lenire il dolore e il fastidio. Anche gli stick dopo-puntura che si trovano in commercio facilitano la riduzione del bruciore e del gonfiore. Se invece la reazione cutanea risulta più estesa, è meglio chiedere ai tuoi genitori di applicare una pomata cortisonica o valutare la somministrazione di un antistaminico. Ma non prima di aver chiesto un consiglio a un medico.

Ci sono infine alcuni rimedi naturali che possono aiutare a far passare prima il dolore e in gonfiore come l'arnica oppure l'olio essenziale di lavanda. Fai attenzione però perché anche questi prodotti possono provocare una reazione allergica ed è quindi meglio utilizzarli con cautela.

Cosa non fare se ti punge un'ape

Oltre a rimanere calmo, dovrai anche cercare di non grattarti. Non sarà facile perché subito dopo il dolore, comparirà il prurito che potrebbe durare anche per diverso tempo. Grattandoti però rischi di peggiorare la situazione e di provocare un'infezione nella zona della puntura.

Quando preoccuparsi

In generale, la puntura di un'ape non è un episodio che deve preoccuparti, ma è bene essere cauti e attenti a come il nostro corpo reagisce. In caso di allergia infatti, la reazione cutanea potrebbe apparire più estesa e assomigliare a orticaria.

Altri segnali sono poi i crampi all'addome e la nausea, febbre, improvvisa spossatezza ma soprattutto il progressivo e rapido gonfiore di labbra e viso (il nome corretto è angioedema). Significa che è in corso uno shock anafilattico ed è fondamentale un intervento tempestivo o il rischio, purtroppo, è anche quello di morire. Di solito, una persona che sa di essere allergica ha sempre con sé una dose monouso di adrenalina, che si può iniettare da sola o con l'aiuto di chi è con lei. Serve a proprio a evitare le conseguenze più gravi.

In ogni caso è sempre bene chiamare arrivare il prima possibile in pronto soccorso per assicurarsi che non vi siano ulteriori complicanze.

Al di là dei sintomi da shock anafilattico, chiedi il consiglio al medico anche se il gonfiore e la reazione cutanea non spariscono o non si riducono nel giro di 24 ore.

Come evitare che ti punga un'ape

Le persone più a rischio di essere punte da un'ape sono quelle che trascorrono molte ore all'aria aperta vicino a fiori e piante. Quindi anche tu se, giustamente, in estate preferisci passare il tempo in giardino, in piscina o in un parco piuttosto che chiuso in casa. Per evitare quindi che un'ape ti punga dovrai prima di tutto stare attento a non darle fastidio. Se noti diversi insetti al lavoro in un'area del parco, allontanati in modo da non disturbarli mentre raccolgono il polline.

Se un'ape sta volando vicino a te, cerca di rimanere fermo e non scacciarla con la mano. In questo modo, infatti, la spaventerai e probabilmente lei ti pungerà. Lasciale invece il tempo di capire che tu non hai polline da offrirle e se ne andrà via per i fatti suoi. Attento poi perché alcuni deodoranti, bagnoschiuma o shampoo che utilizziamo possono attirare le api con le loro fragranze che vengono scambiate per quelle dei fiori. In estate, meglio usare prodotti dai profumi neutri.

