Cosa fare se incontri uno squalo e quanto è probabile nei mari italiani

Stampa

Shutterstock

In tutto il mondo si contano più di 500 specie diverse di squalo e 45 di queste sono presenti anche nel mar Mediterraneo, quindi attorno alle coste dell'Italia. Non si può escludere che un giorno, mentre stiamo nuotando pacificamente tra le onde, ci ritroviamo faccia a faccia con una di queste creature, che probabilmente sono tra gli animali che più ci fanno paura.

Ed è comprensibile, ma devi sapere che spesso i nostri timori sono alimentati dalle leggende e dalle scene che abbiamo visto nei film, più che da reali pericoli. E se di solito la paura è un'emozione che ti spinge a scappare a gambe levate e quindi a salvarti la vita, in questo caso potrebbe essere controproducente. Se infatti incontri uno squalo, per non essere attaccato la prima cosa che devi fare è rimanere calmo e soprattutto il più fermo possibile.

Dove si trovano gli squali

Gli squali popolano i nostri oceani da circa 450 milioni di anni. Pensa che sono sulla Terra fin da quando esistevano i dinosauri! Anche nel mare più vicino a noi, cioè il Mediterraneo, si possono trovare alcuni esemplari ma solo 15 sono le specie davvero pericolose che potresti incontrare al largo dell'Italia. Tra queste vi sono sicuramente lo squalo bianco, o Grande Bianco, e il Mako.

Più comune è invece la verdesca, o squalo azzurro, che invece attacca solo se si sente minacciato. Il suo habitat è soprattutto nel mar Adriatico.

Negli ultimi anni gli avvistamenti e le segnalazioni di squali nei mari italiani sembrano essere in aumento, contribuendo ad alimentare la paura di un possibile incontro con questi animali. Bisogna tenere in conto, però, che fino a una quindicina di anni fa i social network non erano così diffusi ed è possibile che gli incontri ci fossero comunque, ma non venissero ripresi in nessun video.

Come sapere se c'è uno squalo

Prima di entrare in acqua, è bene accertarsi dell'eventuale presenza di squali (o di altre creature che possono rovinare la nostra nuotata, come le meduse) e sapere se sia davvero il caso di tuffarsi in quella zona o se sia meglio cambiare.

Per farlo, prima di tutto scruta per bene la superficie dell'acqua e cerca di individuare eventuali pinne che emergono dalla superficie. Controlla poi che non vi siano banchi di pesci o uccelli che fanno movimenti strani, quasi allarmati. Anche i comportamenti degli altri animali possono essere il segnale della presenza di un predatore.

Chiedi poi ai bagnini se quella è una zona dove sono già avvenuti avvistamenti di squali o se in quei giorni si sono verificati episodi simili.

Cosa fare se si incontra uno squalo

Quando corri verso le onde e ti immergi in acqua, devi ricordarti che quello che tu chiami mare per tantissime altre creature è semplicemente casa. E tra loro, ci sono anche gli squali. Dunque il nostro comportamento deve sempre essere rispettoso di chi abita quell'area e nuota tra le onde da ben prima di noi.

Mantieni la calma

Non è semplice mantenere la calma di fronte a una possibile minaccia, ma in questo caso è davvero essenziale. Se ti agiterai, lo squalo sarà ancora più confuso e potrebbe pensare che tu sia una preda in difficoltà e quindi più facile da catturare. Oppure potrebbe spaventarsi a sua volta e quindi decidere di attaccarti per difesa.

Ricorda inoltre che per capire cos'ha di fronte, uno squalo non ha molte opzioni se non utilizzare la sua bocca. Capita quindi che alcune persone subiscano i cosiddetti "morsi esplorativi" che di norma non causano gravi lesioni e non sono mai mortali, ma non sono nemmeno una bella esperienza!

Mantieni il contatto visivo

Mentre rimani fermo, cercando di muovere solo lo stretto necessario per rimanere a galla, mantieni il contatto visivo. Monitora i movimenti dello squalo e cerca di non girargli mai le spalle per non offrirgli l'occasione di attaccarti. Anzi, posizionati in modo che l'animale sappia che lo stai guardando e sai bene dove si trovi, come consiglia Neil Hammerschlag, direttore del programma di ricerca e conservazione degli squali presso la Rosenstiel School dell'Università di Miami.

Allontanati lentamente

Se rimarrai calmo e ti mostrerai pronto a reagire, lo squalo probabilmente capirà che non sei una preda indifesa da attaccare e nemmeno una comoda soluzione per la cena. Quando l'animale avrà perso interesse nei tuoi confronti, se ne andrà per conto suo. A quel punto, allontanati anche tu in direzione opposta e raggiungi la barca più vicina o la riva.

Come evitare di incontrare uno squalo

La miglior strategia è sempre la prevenzione, anche quando si tratta di incontrare uno squalo. Prima di entrare in acqua dunque ci sono alcune "regole" che puoi seguire per evitare di entrare in contatto con queste creature marine.

Oltre a osservare eventuali segnali della loro presenza, come dicevamo qualche paragrafo più su, dovrai fare attenzione a dove stai per fare il bagno. Prediligono l'acqua salata, in particolare quella dell'oceano, ma anche nelle vicinanze delle foci dei fiumi, cioè quell'area dove il fiume si getta nel mare. Nelle foci a estuario, in particolare, la corrente dell'oceano risale per diversi metri l'acqua dolce e si crea un ambiente fangoso che sembra piacere soprattutto agli squali toro.

Non tuffarti nemmeno vicino alle barche dei pescatori al lavoro: «Che l'attività di pesca sia commerciale o ricreativa, spesso il materiale di scarto o pesci morti indesiderati diventano esche in acqua e attirano l'attenzione degli squali», ha affermato Richard Peirce, ex presidente della Shark Conservation Society nel Regno Unito.

Infine, non indossare accessori che riflettono la luce del sole e luccicano: gli squali non hanno una vista non troppo efficiente e potrebbero pensare che il riflesso sia originato dalle squame di un pesce, quindi una preda.

Quanto è probabile che un squalo attacchi l'uomo?

Riposta breve: poco, pochissimo. Anche se siamo abituati ad associare gli squali a dei terribili predatori dei mari, la probabilità di essere attaccati da uno di loro è di 1 su 3.750.000. Tanto per fare un paragone, quella di affogare è molto più alta.

Lo scorso anno, in tutto il mondo, gli squali hanno attaccato "solo" 69 persone e, di queste, appena 36 hanno effettivamente riportato dei morsi.

Lo squalo non si nutre di esseri umani e dunque non gli interessa cacciarli. Quando attacca, lo fa per errore o per paura. Sai invece chi è un predatore ben più temibile? L'uomo.

Proprio così, a causa della pesca indiscriminata e del cambiamento climatico che distrugge i loro habitat, moltissime specie di squali sono oggi in pericolo di estinzione. Vengono cacciati per la loro carne e per le loro pinne in modo intensivo: ogni anno vengono uccisi tra i 70 e gli 80 milioni di squali. Forse sono loro ad aver più paura di noi.

FONTI: Florida Museum;