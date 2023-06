21 giugno: è la Giornata Mondiale della Giraffa!

Credits: Michele Burgess/Alamy/IPA

L’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) ha inserito la giraffa (Giraffa camelopardalis) nella lista rossa delle specie a rischio estinzione, come specie “vulnerabile”. Questo gigantesco mammifero (i maschi sono alti fino a 6 metri) vive nella savana, in gruppi formati da 10-20 individui, e trascorre le giornate alla ricerca di cibo: si nutre di foglie, fiori, piccoli frutti, e un maschio adulto può consumarne 66 kg al giorno!Se in pericolo, fugge correndo anche a 60 km/h. «Siamo abituati», ha detto Julian Fennessy, specialista in giraffe dell’IUCN, «a vedere le giraffe nei documentari, ma la gente non si rende conto che questi animali maestosi stanno andando incontro a un'estinzione silenziosa».