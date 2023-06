Animali imbroglioni: astuzie di sopravvivenza

Stampa

Hai mai saltato la fila in un negozio o copiato i compiti? Sì sì, okay, non si dovrebbe fare… ma a volte a tutti è capitato di imbrogliare un po’, magari sentendosi in colpa subito dopo. E vuoi sapere una cosa? Succede anche ad animali e piante. Certo i loro imbrogli hanno sempre uno scopo ben preciso. Per esempio, molti animali si sono evoluti per assomigliare a piante o rocce e passare così inosservati. Altre specie invece imitano animali aggressivi o velenosi. In questo modo i predatori stanno alla larga perché temono lotte feroci o un brutto mal di stomaco e così i nostri furbacchioni la fanno franca.

Sono un temibile sparviere!

Il cuculo (Cuculus canorus), tra gli animali imbroglioni, è il campione della truffa. Si avvicina al nido di un'altra specie e imita il verso di un temibile sparviere (Accipiter nisus), così gli uccellini preoccupati vanno a vedere... E il cuculo ne approfitta per depositare un uovo fra quelli già nel nido. Al ritorno i genitori si ritroveranno con un uovo in più!

Animali imbroglioni... Bruco o vipera?

Sul ramo si muove sinuoso un temibile serpente che... ehi, aspetta! È in miniatura! Questo infatti è il bruco della falena Hemeroplanes triptolemus (nel video sotto), una vera artista nell’imitare i serpenti. Non solo ha una grossa testa triangolare con due grandi macchie scure che ricordano l’occhio di un rettile, ma si muove proprio come farebbe una vipera! Trucco perfettamente riuscito.