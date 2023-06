Fisica. Perché il gatto cade sempre sulle zampe?

Stampa

Osservate i vostri gatti quando cadono... potreste imparare tante lezioni di fisica! Mentre noi ci divertiamo a giocare con loro, gli scienziati li studiano da anni , sperando di ricavare qualche applicazione utile a tutti noi. Quali sono i segreti "fisici" dei nostri amici a quattro zampe e svariate vibrisse?

Gatti come paracadutisti

I gatti sono dei veri paracadutisti. Nessun gatto è mai stato lanciato da grandi altezze di proposito da uno scienziato. E voi non fate esperimenti di questo tipo con i vostri mici. In America si parla di "sindrome da piani alti" per indicare il fenomeno dei gatti che precipitano dai grattacieli per sbaglio. Sono tantissimi! Ma saranno più sbadati i padroni o i mici che, si sa, sono veri curiosi? Nel 1987, proprio degli scienziati americani valutarono lo stato di salute di 132 gatti newyorkesi caduti da grattacieli. Il tasso di sopravvivenza (in ottima salute) era addirittura del 90% . Studiando i mici salvati, i ricercatori scoprirono che i gatti che avevano riportato più danni erano quelli caduti dai piani più bassi del settimo .



La velocità limite

La spiegazione di questo "miracolo" è legata al concetto di velocità limite . La velocità limite è quella che un corpo in caduta libera raggiunge quando la forza di gravità è bilanciata dalla resistenza dell'aria. La velocità limite di un gatto di massa e dimensioni medie è di circa 100 chilometri all'ora, pari alla metà di quella di un essere umano . Quando cade da piani molto alti (ossia non troppo bassi) il gatto ha il tempo di distendere il suo corpo e raggiungere la velocità limite prima di toccare il suolo .

Anche l'atterraggio dei mici è morbido! I loro muscoli robusti assorbono la forza dell'impatto, come gli ammortizzatori nelle auto . Ma non solo: le gambe dei gatti non sono diritte sotto il busto ma sono piegate. Questo fa sì che l'urto sia trasmesso alle articolazioni e non alle ossa. La stessa cosa che facciamo noi quando saltiamo, ma per i gatti questa postura è innata con la loro struttura corporea!



Cadute di schiena

E se il gatto cade di schiena? Avete visto come è capace di girarsi su se stesso in un attimo? Un vero mistero di fisica felina! Un corpo rigido, da solo, non può mettersi a ruotare senza un aiuto esterno . Questo mistero è stato svelato negli anni '60 dal professor Thomas Kane dell'Università di Stanford. Il gatto, infatti, piega la schiena in modo che le due metà del corpo possano ruotare su due assi di rotazione diversi. Poi raccoglie verso di sé le zampe inferiori, per ruotare più velocemente la parte anteriore del corpo . Come i pattinatori su ghiaccio , che stringono le braccia per roteare più rapidamente.

Il gatto compie poi il movimento opposto, distendendo le zampe anteriori ed accorciando quelle posteriori : raddrizza così anche la parte posteriore del corpo. La ricerca sui gatti, pensate, ebbe delle applicazioni anche alla NASA! Gatti spaziali!

Ma da dove derivano tutti questi super poteri felini? Dal fatto che i gatti sono animali principalmente arborei e per questo hanno sviluppato nel tempo una grande capacità di sopravvivenza alle cadute.

Il vostro micio ha fatto delle cadute spettacolari? Raccontatele!