I gatti che cosa pensano di noi? Questa è una domanda senza risposta. Non sappiamo come il gatto veda l’uomo, come ci percepisca e, soprattutto, non possiamo chiederglielo in quanto non "parla" la nostra lingua.

«Possiamo solo basarci sulle conoscenze scientifiche che abbiamo sia il suo sistema sensoriale, diverso dal nostro, sia dal comportamento nei nostri confronti» ci spiega la professoressa Emanuela Prato-Previde, Professore Associato di Psicologia, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti dell’Università degli Studi di Milano.

“ I cani hanno padroni, i gatti hanno servitori ”.

Questa citazione dell'autore americano Dave Barry esprime particolarmente bene i sentimenti che molte persone hanno nei confronti dei gatti domestici (Felis silvestris catus). Infatti, la credenza comune è che i mici non siano animali particolarmente socievoli con l’uomo. «Gli studi realizzati fino a oggi ci dicono diverse cose interessanti. I gatti domestici sono animali relativamente sociali con noi, infatti con loro abbiamo relazioni complesse; quindi ci vedono come individui con cui interagire e da cui possono ottenere e ricevere coccole, cibo, attività di gioco, affetto e rassicurazioni» continua Emanuela Prato Previde.

Tra cibo e uomo i gatti preferiscono...

In uno studio di qualche anno fa, pubblicato sulla rivista Behavioral Processes, condotto da un team di scienziati americani è stato studiato il comportamento di una trentina di gatti provenienti da rifugi o famiglie. Gli scienziati hanno sottoposto tutti i felini a quattro categorie di stimoli: l'interazione con un essere umano, con il cibo, con un giocattolo e con un odore. Successivamente, i ricercatori hanno misurato il tempo che ogni gatto ha trascorso a interagire con ogni stimolo. Alla fine, tutti gli stimoli sono stati riuniti in una stanza per vedere quale fosse quello preferito dai felini.

Il risultato dello studio

Anche se gli scienziati hanno notato molte differenze tra un animale e l'altro, a seconda della personalità, i risultati hanno mostrato che la maggior parte dei gatti si è avvicinata all'uomo, anche prima di avvicinarsi al cibo. Il 50% di tutti i felini studiati preferivano avvicinarsi e interagire con un umano prima di accedere al cibo, a un giocattolo o un odore.

I gatti “imitano” l’uomo

«Come il cane e altri animali domestici, anche i gatti sono sensibili ai nostri segnali comunicativi (ad esempio alcuni nostri gesti e posture)» continua Prato Previde. Infatti i gatti usano dei segnali comunicativi vocali come i miagolii per attirare la nostra attenzione o se vogliono ottenere qualcosa. «Sono in grado anche di riconoscere alcune nostre emozioni dalle espressioni vocali e facciali (Merola et al., 2015). Riconoscono il loro nome e la voce del proprietario da voci di altri esseri umani. Formano con gli umani un legame affettivo e un attaccamento (Vitale Shreve e Udell, 2019 ). Noi per loro siamo una fonte di sicurezza nei momenti difficili o quando sotto stress» conclude la professoressa.

Insomma, amici dei gatti, c’è ancora molto da capire ma la scienza sta andando avanti!

