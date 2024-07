Il tuo cane può mangiare l’anguria?

Stampa

Shutterstock

L'anguria, o cocomero, è probabilmente il frutto che più di tutti gli altri rappresenta l'estate. Ottimo per una merenda fresca o per un piccolo spuntino nelle serate di luglio e agosto, magari accompagnato da una pallina di gelato. Se poi hai un cane, che magari hai adottato da poco, ti starai chiedendo cosa possa mangiare e quali cibi sarebbe invece meglio evitare. Ecco, bella domanda: puoi condividere l'anguria con il tuo amico a quattro zampe? La risposta breve è sì, ma con alcuni accorgimenti.

Perché ai cani piace l'anguria

L'anguria è un frutto fresco e dolce, un ottimo dessert per le calde giornate estive ed è forse per questa ragione che ai cani piace molto. Ma ha anche delle proprietà utili alla loro salute (come alla tua, del resto). Prima di tutto, la polpa contiene il 90% di acqua e aiuta quindi a rimanere ben idratati. Inoltre, il cocomero è ricco di antiossidanti e di vitamine, soprattutto la A, la C e quelle del gruppo B. Da non dimenticare, infine, i sali minerali.

L'anguria insomma è un frutto alleato del benessere e della prevenzione, anche per il tuo cane. Tutte queste sostanze nutritive contrastano un po' il problema dell'elevata concentrazione di zuccheri (circa 3,7 grammi ogni 100 di polpa) che puoi facilmente intuire dal suo sapore dolcissimo.

Quanta anguria può mangiare il cane

Quando vuoi far assaggiare l'anguria al tuo cane, devi prestare attenzione alle porzioni. Tieni presente che non è un alimento adatto a un pasto principale, ma solo a una piccola merenda piacevole e rinfrescante. Stacca quindi un pezzetto non troppo grosso e non dargliene più di due o tre nell'arco di una settimana, soprattutto se è di taglia piccola. Sì, devi resistere a quello sguardo implorante che ti rivolge ogni volta che hai in mano del cibo.

Come dare l'anguria al cane

Altri accorgimenti che dovresti prendere riguardano poi il modo in cui proporre l'anguria al tuo cane. Fai in modo che assaggi solo la polpa, eliminando la parte bianca e la scorza, in quanto molto difficili da digerire e possibile causa di problemi intestinali. Rimuovi anche i semi che, soprattutto ai cagnolini, possono provocare disturbi nella digestione.

Quale frutta non può mangiare il cane

Ci sono però alcuni frutti che il tuo cane proprio non può mangiare. Tra le categorie vietate troviamo prima di tutto uva e uvetta, che in alcune razze possono anche provocare i sintomi tipici dell'avvelenamento come il vomito e la letargia.

Da evitare sono poi le noci di qualsiasi tipologia, che possono danneggiare il sistema nervoso e muscolare. Altra frutta secca come le nocciole, invece, sono più che altro complicati da gestire a livello di deglutizione e il rischio è quello di un'ostruzione intestinale o soffocamento.

L'avocado, che negli ultimi anni è diventato così di moda in aperitivi e cene estive, è invece sconsigliato per i nostri amici a quattro zampe poiché contiene persina, una sostanza che risulta tossica per diversi animali. Potrebbe provocargli gravi problemi intestinali.

Per quanto riguarda pesche, prugne o albicocche, abbi cura di eliminare sempre il nocciolo prima di fargliene assaggiare un pezzetto. Spesso infatti risulta velenoso e, in ogni caso, è pericoloso da ingerire.

Ma non dimenticare di chiedere sempre un consiglio al tuo veterinario ogni volta che hai dei dubbi rispetto a un alimento.

