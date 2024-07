Il tuo cane può mangiare il melone?

Stampa

Un frutto dell'estate che probabilmente non manca dalla tua tavola è il melone, un'ottima merenda rinfrescante e che idrata durante le giornate più calde. Ma il tuo cane potrà mangiarlo? Condividere il cibo con il proprio amico peloso è un momento importante che rafforza il legame. Dobbiamo però stare attenti a quali alimenti possa effettivamente mangiare e quali invece sarebbe meglio evitare. Si può dare il melone al cane quindi? Sì, si può, a patto di non esagerare con le porzioni. Vediamo perché.

Le proprietà del melone

Il melone ha diverse proprietà nutritive che fanno bene al tuo cane. Contiene ad esempio molte vitamine, soprattutto la A e la C, che sono dei potenti antiossidanti. Vuol dire che aiuteranno il tuo compagno a quattro zampe a restare giovane e in salute più a lungo. La vitamina A in particolare fa molto bene agli occhi e alla vista.

Inoltre contiene circa il 90% di acqua, ma anche potassio e calcio. Aiuta quindi a reintegrare i liquidi e i sali minerali che vengono persi più facilmente nelle giornate calde.

Questo frutto in generale ha quindi diversi benefici per il tuo cane che dovresti considerare, ma fai anche attenzione alle possibili controindicazioni.

Le controindicazioni del melone

Il melone di per sé non è un frutto tossico per il tuo cane, ma se è la prima volta che glielo fai assaggiare, monitora bene le sue reazioni. Se si manifestano sintomi come gonfiore del muso, vomito e diarrea o difficoltà respiratorie, potrebbe essere allergico a quel frutto e deve essere portato subito dal veterinario.

Problemi intestinali possono subentrare anche quando ne mangia in quantità eccessive.

Stiamo parlando poi di un alimento con una concentrazione zuccherina piuttosto elevata e che sarebbe da evitare per cani hanno già problemi di diabete o simili.

Quale melone può mangiare il cane

Il tuo cane può mangiare tutti i tipi di melone, dal comune cantalupo al melone giallo o a quello bianco. Le proprietà nutritive sono più o meno simili per tutte le varietà, quindi le "regole" rimarranno le stesse: l'importate è prestare attenzione alle quantità.

dal melone giallo al melone bianco, dal melone arancione al melone retato, passando anche per il melone cantalupo. Consideriamo, però, che a seconda della varietà, contiene dalle 34 alle 36 calore per 100 grammi di prodotto. Quindi se ne somministriamo al cane un pezzetto, dovremo scalare dal conteggio delle sue calorie giornaliere somministrate col cibo quel pezzettino di melone.

Quanto melone può mangiare il cane

Il melone non dovrebbe diventare parte integrante della dieta, ma una coccola dolce e fresca da dare di tanto in tanto. Considera che la frutta dovrebbe rappresentare circa il 10 o 15% di tutto quello che un cane consuma nel corso di una giornata. Cerca quindi di non dargli più di 10 o 20 grammi di melone a settimana e di arrivare al massimo a 80 grammi se è di taglia grande.

Come offrire il melone al cane

Un altro passaggio a cui dovrai stare attento sarà a come offri il frutto al tuo amico. Ricorda che potrà mangiare solo la polpa, come già ti dicevamo per l'anguria, quindi rimuovi semi e scorza che potrebbero diventare pericolosi a causa del rischio soffocamento.

FONTE: Crea