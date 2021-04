I video di Adrian Stoica: giochi col frisbee – il roller

Stampa

GIOCHI COL FRISBEE - IL ROLLER

Questo mese Peppy Miller, la mia jack russell, mi ha suggerito di dedicare questo prezioso spazio a raccontarti come proporre al tuo cane un gioco divertentissimo (il suo preferito in assoluto): il frisbee!

Giocare a frisbee con il cane è anche uno sport cinofilo diffuso in tutto il mondo, con regole e campionati ben strutturati, ma è pure un bellissimo gioco da fare nel parco sotto casa, per dare al cane grande soddisfazione nell’inseguire e afferrare il disco, a te sano divertimento e alla vostra coppia un’occasione unica di rafforzare la vostra relazione: cosa unisce più del divertirsi insieme?

SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Come ogni gioco anche questo va preso seriamente e come prima cosa bisogna mettere il cane in sicurezza (ciascuno di noi è responsabile per il proprio amico).

Quindi innanzitutto occorre scegliere il contesto giusto: il cane dovrà correre e fare scatti repentini, per cui è fondamentale un prato senza buche, avvallamenti né ostacoli nelle traiettorie che gli chiederai di compiere. Ti invito a fare la massima attenzione anche al frisbee che userai: deve essere realizzato proprio per i cani, per la loro bocca e il loro morso. Mi raccomando: non utilizzare mai frisbee per umani perché rischiano di scheggiarsi in bocca e di fargli davvero male.

SCEGLI IL FRISBEE GIUSTO

Cerca i frisbee per cani nei negozi specializzati o online ricordando, nella ricerca, che lo sport associato si chiama “disc dog”. Scegline due uguali (come abbiamo imparato nelle precedenti puntate dobbiamo proporre uno scambio equo) di consistenza morbida per iniziare in piena sicurezza e con massimo piacere per il cane. Anche le dimensioni del disco sono importanti: il diametro del frisbee non deve superare la lunghezza delle gambe anteriori del cane.

La regola è: cane piccolo, disco piccolo, perché questa proporzione garantisce sicurezza quando il cane atterra col disco in bocca.

Il cane inseguirà il disco e lo afferrerà in tutta sicurezza con la bocca!

Ora arriva il bello: guarda il mio video con le istruzioni su come impugnare e lanciare il disco e allenati più volte senza cane per essere certo, quando giocherai con lui, di essere all’altezza!