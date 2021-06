I video di Adrian Stoica: giochi col frisbee – il Backhand

Stampa

Giocare a frisbee con il proprio cane è uno spettacolare sport cinofilo diffuso in tutto il mondo (si chiama disc dog), ma ci tengo a ricordare sempre che è soprattutto un bellissimo gioco da fare con il tuo cane anche nel parco sotto casa, per dare a lui grande soddisfazione nell’inseguire e afferrare il disco e a te del sano divertimento. Ed è soprattutto uno strumento prezioso per rafforzare la vostra relazione, condividendo tempo di qualità.

La priorità, come in ogni sport e in ogni gioco dinamico, è garantire piena sicurezza al cane, di cui siamo responsabili, ecco quindi cosa devi verificare prima di iniziare:

Scegli il contesto giusto: il cane dovrà correre e fare scatti repentini, quindi è fondamentale un prato senza buche, avvallamenti né ostacoli sulle traiettorie che chiedi al cane di compiere.

il cane dovrà correre e fare scatti repentini, quindi è fondamentale un prato senza buche, avvallamenti né ostacoli sulle traiettorie che chiedi al cane di compiere. Occhio all’oggetto con cui si gioca: il frisbee deve essere specifico per i cani, per la loro bocca e il loro morso. Non utilizzare mai frisbee per umani perché rischiano di scheggiarsi nella sua bocca e di fargli male. Cerca i frisbee per cani nei negozi specializzati o online e ricorda che lo sport associato si chiama “disc dog”: questa chiave di ricerca può aiutarti nella “caccia” ai dischi specifici. Ricordati di prenderne due uguali (perché, come abbiamo imparato nelle precedenti puntate, è fondamentale proporre al cane uno scambio equo) che siano di consistenza morbida per iniziare in piena sicurezza e con massimo piacere per il tuo quattrozampe.

Quando scegli il disco, considera le misure del tuo cane: controlla che il diametro non sia mai superiore alla lunghezza delle sue zampe anteriori. Questo accorgimento serve per garantire sicurezza quando il cane atterra con il disco in bocca.

E per la pratica?

