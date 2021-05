I video di Adrian Stoica: giocami addosso

Stampa

Questo mese, insieme a Flora, la mia piccola grande amica parson russell terrier di quattro anni, vediamo come costruire dei momenti di gioco, divertenti per entrambi, che danno la possibilità al tuo cane di prendere più confidenza con te, a tutto vantaggio del suo equilibrio e della vostra relazione!

IL POTERE DEL CORPO

Il gioco con il cane è sempre un momento prezioso per entrambi e un’occasione per regalare – a te e a lui – del tempo di qualità. I modi per giocare, lo stiamo approfondendo via via in questa rubrica, sono molti e tutti di grande efficacia nel rendere forte e salda la vostra relazione, purché si faccia lo sforzo di assumere il punto di vista del cane.

In particolare c’è uno strumento che ha un potere speciale, che regala grandi entusiasmi e che quindi avrà un posto speciale nel set di giochi preferiti da fare con il tuo cane: il tuo corpo! Ebbene sì: dargli modo di giocare con te, proponendogli di interagire con il tuo corpo gli permette di scoprire più cose di te, di prendere le misure con la sua psicomotricità, di sperimentare cosa ti piace e cosa no. Senza contare che abituarlo sempre più al contatto fisico è davvero utile in mille situazioni che possono presentarsi nel quotidiano: prima fra tutte le visite dal veterinario, ma anche fare il bagno (sia a casa sia dal toelettatore) e più in generale accudirlo se dovesse avere bisogno di un qualsiasi trattamento che richiede manipolazione.

VOCE GIOISA E PREMI

Quelli appena elencati sono tutti motivi in più per sperimentare il “gioco addosso”. Basta armarsi di fantasia, tempo dedicato, pazienza (sempre) e sincera voglia di divertirti con il tuo cane; premietti e voce gioiosa e rassicurante, come sempre, saranno la ciliegina sulla torta dal punto di vista del cane.

Guarda il nuovo video che ho girato con Flora. Ti mostro alcuni esempi semplici e divertenti per aiutare il tuo cane a prendere confidenza fisica con te, giocando col tuo corpo.