I Saluki, o levrieri persiani: scopriamo una delle razze di cane più antiche!

I Saluki sono cani levrieri originari della Persia. Eleganti e veloci, appartengono a una delle più antiche razze conosciute. In casa sono tranquilli e affettuosi con la famiglia, ma riservati con gli estranei.

Le origini dei Saluki

Conosciuti anche come levrieri persiani, i Saluki sono originari della Mesopotamia (proprio lì sono stati ritrovati alcuni reperti archeologici di cani a forma di levriero risalenti a prima del 1000 a.C.) e successivamente si sono diffusi fino a raggiungere tutta la Penisola araba e l’Asia Centrale.

Sono stati allevati con estrema passione dai beduini e sono tra i cani che non hanno subito selezioni genetiche da parte dell’uomo: hanno mantenuto la stessa struttura corporea da circa 5mila anni, seppure con alcune differenze date dall’ampia diffusione su territori differenti.

I privilegi dei Saluki

In Iran e Iraq i Saluki avevano il diritto di dormire nelle tende degli sceicchi , coperti per ripararsi dal freddo notturno, erano trattati con estrema cura , mai venduti (tutt’al più donati) e si occupavano della caccia alle gazzelle : la loro velocità e resistenza fisica permetteva di inseguire il soggetto isolato dal branco fino al suo sfinimento.

Quando arrivarono in Europa

Con il tempo i cani offerti in segno di omaggio raggiunsero l’Europa, e il primo standard inglese di razza fu redatto nel 1923. Non sono molto diffusi in Italia: nel 2023 sono stati registrati 56 soggetti.

Le caratteristiche dei Saluki

Sono cani di taglia grande, eleganti, il pelo è liscio, setoso, con frange alle gambe e al posteriore delle cosce, sulla coda e sulle orecchie. È permessa ogni varietà di colore ed esiste anche una varietà a pelo corto.

Il comportamento dei Saluki

I Saluki hanno bisogno di correre e di fare movimento per essere appagati: vedere un esemplare correre è emozionante, sia per la velocità che raggiunge che per la sua grazia.

La libertà per loro è fondamentale, ma è necessario trovare posti adeguati e lavorare fin da subito a un buon richiamo. Sono cani da caccia a vista, con una motivazione predatoria alta: tendono a voler rincorrere le cose che si muovono, anche se sono lontane. Se c’è un buon affiatamento con l’umano di riferimento si può chiedere al cane di “lasciar perdere”, ma se non c’è un buon accreditamento ogni richiamo potrebbe essere inutile, fino a che non ha raggiunto il suo obiettivo.

I Saluki in casa

In casa, nonostante le dimensioni, i Saluki sanno “farsi piccoli". Amano dormire nei posti comodi e morbidi: cucce, cuscini, divani, letti... ogni posto va bene, basta che sia soffice. La loro altezza (la testa generalmente arriva sopra un tavolo medio) fa sì che si debba diventare molto ordinati o molto attenti: un piatto lasciato incustodito sulla tavola può durare un secondo, se ci si distrae!

Come prendersi cura dei Saluki

Bisogna ricordare che amano gli spazi ampi e non sono a loro agio nelle passeggiate per negozi e centri commerciali. Danno confidenza a persone che conoscono bene e generalmente non amano essere toccati da persone di cui non si fidano.

Sanno essere sempre presenti con le persone della famiglia: uno sguardo e capiscono esattamente lo stato d’animo e come devono comportarsi, sempre presenti ma senza essere appiccicosi.

Possono abituarsi a convivere con altri animali, tra cui cani di piccola taglia e gatti. Sicuramente è meno complicato se gli altri animali sono già presenti e si accoglie in casa un cucciolo.