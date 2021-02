Come fare amicizia con il gatto: le regole per diventare inseparabili

Stampa

Il luogo (falso) comune per cui il gatto sarebbe un animale poco socievole è ancora molto diffuso. La realtà però è che a differenza dei cani, giocherelloni e decisamente espansivi, i mici hanno solo bisogno di approcci un po' diversi.

Con l'avvicinarsi della Festa del gatto del 17 febbraio dunque, gli esperti dell'azienda Feliway (specializzata in diffusori di fragranze per felini) hanno stilato una lista con pochi semplici accorgimenti per stabilire un legame forte e duraturo con i nostri amici baffuti.

LE REGOLE PER FARE AMICIZIA CON IL GATTO

"Rispettare i suoi tempi": i felini, è vero, sono animali indipendenti, quindi occorre attirare la loro attenzione, aspettando però che siano loro a fare il primo passo. Quindi non assilliamo subito il nuovo gatto di casa con coccole o eccessi d'affetto, ma lasciamolo esplorare l'ambiente e permettiamogli di abituarsi a noi. Importante poi, secondo gli esperti Feliway, cogliere il suo “punto debole”: «tutti i gatti hanno una zona prediletta dove farsi coccolare: dietro l'orecchio o sotto il mento, ad esempio».

Anche se non viene citata nella lista, però, la regola non scritta più importante rimane sempre la stessa: amiamo il nostro amico a quattro zampe, riempiamolo di attenzioni e anche lui amerà noi!

