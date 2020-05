Cani: i falsi miti che ci impediscono di capirli!

Stampa

Ipa-agency

Chiunque abbia a che fare con i cani, perché ne possiede uno o perché semplicemente ama il mondo di questi amici a quattro zampe, prima o poi si sarà sicuramente imbattuto in almeno uno dei tanti falsi miti che circolano sulla cura e l'allevamento di questi animali.

Questi falsi misti - o leggende metropolitane - sono infatti molto diffusi e benché non siano supportati da alcuna prova o evidenza scientifica, essi continuano a circolare perché "tutti dicono così".

Ma quali sono queste false credenze?

Alcune sono così comuni che potrebbero stupirvi:

UN CANE CHE SCODINZOLA È UN CANE FELICE

È vero, i cani esprimono la loro gioia muovendo forsennatamente la coda, ma lo scodinzolio è un riflesso dettato da eccitazione, la quale non è necessariamente legata alla felicità. Per comprendere il vero stato d'animo del cane dunque, è meglio osservare posture e atteggiamenti dell'animale nel loro complesso (eventuali occhi sbarrati, ringhi ecc...) prima di andare incontro a qualche comportamento indesiderato.

I DOBERMANN SONO CANI...CHE IMPAZZISCONO

Anche questa è una leggenda molto diffusa. Si dice infatti che intorno al settimo anno di età i dobermann tendano ad impazzire a causa del cervello "pressato" all'interno del cranio troppo piccolo. Naturalmente non vi è alcuna prova a dimostrazione di ciò, ma l'indole nervosa dell'animale, combinata con la cattiva fama guadagnata nel corso dei decenni, ha contribuito ad alimentare questa falsità.

SE IL CANE HA IL NASO UMIDO, VUOL DIRE CHE STA BENE

No, significa solo che è ben idratato!

I CANI VECCHI NON IMPARANO PIÙ

Molti pensano che solo i cuccioli possano imparare: è falso! Certo, i piccoli sono molto più predisposti, ma anche i cani anziani continuano ad apprendere; anzi, per loro è fondamentale per restare con la mente "attiva"!

AD UN CANE GRANDE SERVE UNA CASA GRANDE

"Eh, ci piacerebbe prendere un cane, ma non abbiamo il giardino"; quante volte avete sentito questa frase?

Certo, avere un giardino dove far correre Fido è un bel vantaggio, ma ciò non significa che un cane di taglia medio-grande non possa vivere in un appartamento; alla fine un animale, per quanto grosso, non occupa più spazio di una persona!

Più che la stazza quindi è il temperamento di una razza a poter fare la differenza: esistono razze più mansuete e placide e altre che invece necessitano di più spazio per dare sfogo alla loro vivacità.