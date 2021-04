Adotta un amico: cani e gatti che cercano una famiglia (aprile 2021)

Stampa

Adotta un cane in cerca di una famiglia amorevole: ecco le segnalazioni di aprile 2021.

LUCKY

Lucky è pieno di gioia di vivere, simpatico, allegro, socievolissimo. Ci accoglie saltellando per attirare la nostra attenzione, vorrebbe uscire da quel box per fare belle corse sui prati! Purtroppo però ha preso la leishmaniosi in canile e si sta sciupando moltissimo: per riprendersi avrebbe bisogno di una casa, di una famiglia affettuosa che gli offra le cure necessarie a riprendersi, in un ambiente migliore di un box di canile! Una volta guarito, sarà un grande compagno di belle passeggiate nella natura. Di taglia contenuta, sui 16-17 kg, è stato trovato abbandonato per la strada ed è finito in canile ad agosto 2018. Vaccinato, con microchip, sterilizzato.

Roma

Contatti: 334-3655706; 347-5143882; anna.aclonlus@gmail.com

Staffetta: sì

SISSI

Ha circa 4 anni (nata presumibilmente a settembre 2016), di taglia media (pesa 20kg circa), probabilmente incrocio setter inglese, che abbiamo conosciuto in un canile nel quale è entrata quando era una cucciola insieme a suo fratello, Franz.

Sissi è festosa e curiosa quando vede le persone dietro la recinzione, mentre quando entriamo nell'area sgambamento, è un pochino timorosa, ma si lascia avvicinare e accarezzare. Le piace rincorrere la pallina anche se poi non la prende. Con il caldo, Sissi si diverte a scavare nella ciotola dell'acqua per rinfrescarsi e noi ci divertiamo ad osservarla mentre la immaginiamo in una piscina o al mare. Speriamo di poterla vedere così felice quanto prima.

Verrà affidata vaccinata, microchippata e sterilizzata.

Napoli

Contatto: 328-3023247; 339-1680505; info.adozioni@gmail.com

Staffetta: sì

SHALI

Una cagnolina di circa 7 anni, di taglia media (dovrebbe pesare intorno ai 20 kg se non fosse in sovrappeso), che ci hanno presentato in una pensione in cui abbiamo qualche nostro trovatello. Ci sono diversi cani che sono stati portati in pensione dai proprietari che non sono più andati a riprenderli e non hanno intenzione di farlo, li hanno lasciati lì... Per questo il titolare della struttura ci ha chiesto di trovare una nuova famiglia per quelle creature che altrimenti passerebbero il resto della loro vita in un box. Shali è socievole, educata e molto buona con le persone. Sembra andare d'accordo anche con i suoi simili.

Inoltre ha un bel pelo morbido. Verrà affidata sverminata, vaccinata, sterilizzata e microchippata.

Napoli

Contatto: 328-3023247; 339-1680505; info.adozioni@gmail.com

Staffetta: sì

TALKIE

Un cucciolone di circa 11 mesi (nato presumibilmente ad aprile 2020), di taglia media, che abbiamo conosciuto (quando aveva 5 mesi) in un canile delle nostre zone in cui è entrato quando aveva soltanto 3 mesi. Talkie aveva anche un fratellino (che volevamo chiamare Walkie) ma non lo abbiamo mai conosciuto perchè si è ammalato e purtroppo non ce l'ha fatta... Talkie è vivace, gioioso e socievole. Quando stiamo con lui, cerca la nostra attenzione e la sua mezza coda è sempre in movimento! Va d'accordo anche con i suoi simili. Speriamo che presto troverà la sua famiglia in cui porterà, senza alcun dubbio, tanta allegria. Verrà affidato microchippato, vaccinato.

Napoli

Contatto: 328-3023247; 339-1680505; info.adozioni@gmail.com

Staffetta: sì

FANTA E PEPSI (gatti)

Mamma e figlia che vengono accudite da due colleghe dell’azienda in cui sono arrivate. Pepsi ha circa 9-10 mesi (nata presumibilmente tra maggio e giugno 2020), ha il pelo tricolore. Fanta è la mamma, ha circa 1 anno e mezzo, ha il pelo bianco e arancio. Fanta ha partorito nel cortile di un’azienda e due signore si sono fatte intenerire da quei batuffoli di pelo e hanno cominciato a dare loro cibo e acqua. Inizialmente erano tutti diffidenti, ma piano piano hanno cominciato a fidarsi delle persone che li sfamano e ad entrare nel magazzino. Tra i figli è rimasta soltanto Pepsi. Le due gatte adorano stare dentro, al caldo e al sicuro. Purtroppo la sera devono uscire, non possono restare chiuse dentro l'azienda da sole e non sempre è facile convincerle ad uscire fuori. Fanta e Pepsi sono molto unite, spesso si muovono insieme, si cercano, soprattutto la mamma con la figlia, per questo preferiremmo trovare un’adozione di coppia, ma valutiamo anche adozioni singole. Sono già sterilizzate, verranno anche sverminate, vaccinate e testate fiv e felv.

Napoli

Contatto: 328-3023247; 339-1680505; info.adozioni@gmail.com

Staffetta: sì