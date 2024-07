Adrian Stoica: approccio al disc dog per cuccioli

Stampa

Adrian Stoica

Sono felice di presentarvi Diva, la mia cucciola ultima arrivata in famiglia: insieme vi mostriamo come procedere passo passo, in tutta sicurezza, così da impostare un corretto avvicinamento al frisbee e alla sua presa. Questo gioco di condivisione è utile per soddisfare l’istinto predatorio del cucciolo e per rafforzare la vostra relazione.

Prima di cominciare, però, Adrian fa alcune premesse necessarie

Inizia questo divertente percorso a partire dai 4/5 mesi del cucciolo.

Il frisbee non si deve mai staccare da terra perché il cucciolo non deve saltare per tutelare le sue articolazioni ancora in formazione.

Si gioca solo su prati dal taglio basso e con superficie regolare (no buche, no avvallamenti o ostacoli).

Vanno usati solo frisbee progettati e realizzati appositamente per i cani e adatti alla bocca di un cucciolo (consistenza morbida per rispetto della bocca e dei denti in formazione), scelti della misura adatta al vostro cane.

Si gioca con almeno DUE frisbee uguali così da non alimentare la sua possessività: chiedo al cucciolo di lasciare un frisbee mentre gli propongo un altro oggetto identico, per cui non rinuncia a nulla, vede anzi moltiplicarsi il divertimento sia per sé sia per l’umano che gioca con lui (puoi approfondire l’argomento guardando il video su come giocare con due palline).

Consigli al gioco sicuro per il tuo cucciolo

Per tutelare la sua sicurezza, ma anche per una massima efficacia educativa, non esagerare con la durata delle sessioni di gioco: non è una gara di resistenza ma un momento di piacere da costruire intorno a ogni cane con le sue esigenze individuali. Per darti un riferimento, un minuto per sessione è davvero il massimo, alcuni cuccioli riescono a mantenere l’attenzione per 20-30 secondi, non di più. L’importante è capire il proprio cucciolo e interrompere il gioco quando ha ancora energia e tanta voglia di giocare. Quando il piccolo cresce si può aumentare gradualmente, senza esagerare, la durata delle sessioni di gioco.

Scegli la dimensione del frisbee giusta per il tuo cucciolo: il diametro del frisbee non deve superare la lunghezza delle sue zampe anteriori, per garantire sicurezza in corsa e durante il gioco.

Sii sereno, coerente nelle tue richieste (parole e postura), lascia al cane il tempo di cui ha bisogno per capire un passaggio alla volta, senza avere fretta.

Ricorda di usare una voce dolce e rassicurante mentre lo inviti a compiere un gesto: è il tuo cucciolo!

Cogli ogni occasione per osservare il tuo cucciolo mentre scopre il mondo: divertirsi insieme giocando è il modo più bello per conoscersi a vicenda e diventare davvero l’uno il migliore amico dell’altro!

Divertirsi ma non solo: qual è l’utilità di questo gioco?

Il cucciolo impara che, se condivide con te un oggetto, non rinuncia a nulla anzi il divertimento dura di più!

Aumenta l’autostima del cucciolo e un cane con buona autostima è un cane più sicuro e sereno.

Allena l’autocontrollo e la capacità di ragionamento nella comprensione dei tempi di attesa dei tuoi lanci, ma anche nella sua gestione della sua energia e della sua voglia di correre.

Il cucciolo lavora sulla sua coordinazione, alleata nel raggiungere il suo obiettivo (la presa del frisbee).

Gioco e testo sono a cura di Adrian Stoica, dogcoach e campione mondiale di disc dog



