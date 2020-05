Adotta un cane: questi amici a quattro zampe stanno cercando una casa

Stampa

Hai tanto amore da offrire? Allora adotta un cane! Questi tre simpaticoni, ad esempio, stanno cercando una casa ed una famiglia amorevole che si prenda cura di loro!

TOTÒ - 1 anno

Lui è Totò un cane di circa 1 anno, di taglia media (peserà intorno ai 25 kg circa), l'ennesimo cane abbandonato trovato in strada (a maggio 2020) con le zecche e un collarino nero.

Nella sua zona ce ne sono tanti altri, ma lui é venuto a cercarci e si era rifugiato fuori ad un bar chiuso da cui si allontanava ma poi ritornava, anche perché gli mettevamo cibo e acqua.

La prima volta che ci siamo avvicinati, poi ci ha seguiti quando ce ne siamo andati, sembrava che ci chiedesse di portarlo con noi e il suo sguardo non poteva lasciarci indifferenti! Dopo averlo cercato per qualche giorno, siamo riuscite a prenderlo e a metterlo in una pensione grazie anche ad una nostra carissima adottante che ha deciso di adottarlo a distanza.

Totò è un po' timoroso ma buonissimo, vuole fidarsi ancora delle persone, è anche molto delicato quando prende i biscotti dalle nostre mani. Va d'accordo con i cani e cammina anche bene al guinzaglio, soprattutto una volta che ha capito che può fidarsi. Quel collare ci fa capire che prima aveva una casa ma non possiamo sapere qual è il suo passato, però possiamo dargli un futuro grazie alle vostre condivisioni che sicuramente lo faranno arrivare agli occhi della persona giusta. Verrà affidato trattato con antiparassitario, vaccinato, microchippato e castrato.

PEPPER - 2 anni

Pepper è una pointer di circa 2 anni (nata presumibilmente ad agosto 2017), taglia media contenuta (peserà intorno ai 15 kg), che abbiamo conosciuto in un canile delle nostre zone in cui è entrata a 2 anni.

È alta 48 cm al garrese e lunga 53 cm. Pepper si è dimostrata fin da subito socievole e vivace, pronta a correre e giocare a più non posso! Gioca anche con la pallina, cammina bene al guinzaglio, adora le coccole ed è molto buona con le persone. Va d'accordo anche con i cani giocherelloni come lei. Non riusciamo ad immaginare come una cagnolina con così tanta energia possa resistere alla vita in un box giorno e notte, senza poter passeggiare e correre. Ci sarebbe da impazzire!

Verrà affidata vaccinata, microchippata e sterilizzata.

CARLA

Carla è una cagnolina di circa 4 anni (nata presumibilmente a marzo 2016), taglia media contenuta (dovrebbe pesare intorno ai 14-15 kg ma è in sovrappeso a causa della vita in canile), che abbiamo conosciuto in un canile delle nostre zone. E' alta 45 cm e lunga 51 cm.

Mentre noi fotografiamo altri cani, Carla ci guarda scodinzolando sperando che presto andiamo anche da lei. È una cagnolina socievole, affettuosa e gioiosa nonostante viva in canile. Va d'accordo anche con i cani. Si mette a pancia all'aria per le coccole e si avvicina a tutti scodinzolando. Per un pezzetto di würstel si alza anche su 2 zampe, ricordandoci una ballerina, da qui il nome Carla come la famosa ballerina Carla Fracci.

Verrà affidata microchippata, vaccinata e sterilizzata.

Hai adottato uno di questi animali? Raccontaci com’è andata scrivendoci a: redazione@focuswild.it