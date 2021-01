Adotta un amico: cani e gatti che cercano una famiglia (gennaio 2021)

Stampa

Adotta un cane in cerca di una famiglia amorevole: ecco le segnalazioni di gennaio 2021.

LUDVIG

Ludvig è un cucciolotto di circa 10 mesi, taglia media (crediamoarrivi intorno ai 15-18kg), entrato in canile quando aveva soltanto 3 mesi, raccolto sul ciglio della strada tra la spazzatura.

Luogo: Napoli

Età: 10 mesi

Contatto: 328-3023247; 339 1680505‬; info.adozioni@gmail.com



FRIDA

Frida è una bellissima pastorella di circa 1 anno, taglia media, che piange tanto chiusa in gabbia. Vorrebbe uscire e prendersi tutte le coccole, passeggiare e giocare. Ama gli altri cagnolini ed è buonissima con tutti

Luogo: Napoli

Età: 1 anno

Contatto: 328-3023247; 339 1680505‬; info.adozioni@gmail.com



PEPITA

Pepita è arrivata in canile da pochi mesi e sta trascorrendo in un box settimane sempre uguali, senza stimoli e affetto. Dolce e tranquilla, è adatta anche a famiglie con bambini, purché possa godersi coccole e belle passeggiate. Di taglia media contenuta, circa 13-15 kg, nata a settembre 2019 è finita in canile a settembre 2020.Vaccinata, con microchip, sterilizzata.

Luogo: Roma

Contatto: 334-3655706; 347-55143882; anna.aclonlus@gmail.com

Età: 1 anno

GIOVE

Giove è uno splendido giovanotto simil border collie ma un po’ più abbondante di taglia (circa 30 kg). È dolcissimo, super coccolone e va d’accordo con gli altri cani, con cui gioca e corre a più non posso. È ospite del nostro rifugio.

Luogo: Brescia

Contatto: 377-4483279; arcadeicanionlus@gmail.com

Età: 2 anni

STELLA

Stella molto probabilmente aveva una famiglia che l’ha presa da cucciola, l’ha tenuta senza troppe attenzioni, per poi abbandonarla. Ora è in canile e speriamo tanto che questa possa essere per lei solo una breve parentesi, da dimenticare in fretta. È una cagnolina delicata e buonissima, un vero amore, nero focata con le zampette corte. Di taglia piccola, compatibile con maschi e femmine anche di taglia grande, è finita in canile a maggio 2020. Vaccinata, con microchip, sterilizzata.

Luogo: Roma

Contatto: 334-3655706; 347-55143882; anna.aclonlus@gmail.com

Età: 3 anni

ZIO WOW

Zio Wow è stato raccolto in strada quando lottava tra la vita e la morte. Sopravvissuto alla fame e alla sete, ha subito un intervento delicatissimo di asportazione completa della mandibola che era in frantumi a causa di un colpo fortissimo inferto probabilmente da mano umana. È diventato cieco a causa di un glaucoma bilaterale, ma ora è un bel cagnolone sano e forte, allegro e gentile, bravo con tutti e completamente autonomo: ha imparato una tecnica tutta sua per mangiare - solo umido ovviamente - e bere. Ma nessuno lo vuole e ora si trova in un rifugio. Pesa 30 kg, è vaccinato, con microchip.

Luogo: Catanzaro

Contatto: 333-2148801; info@adozionidelcuore.it

Età: 4 anni

BOB ROCK

Il piccolo Bob-Rock è molto socievole ed espansivo: quando ci vede inizia a saltellare e una volta entrati nel

suo box ci accoglie con entusiasmo, desideroso di attenzioni e coccole per quei pochi minuti della nostra visita; è molto dolce e ha tanta energia. C’è una famiglia adottiva, pronta per un vortice di allegria? È un cagnolino indicatissimo per persone attive, a cui piace fare passeggiate e corse in compagnia di un grande amico. Di taglia piccola, sui 10-11 kg, nato nel 2017, per oltre un anno ha vissuto in famiglia, per poi essere abbandonato in strada; è entrato in canile a maggio 2018. Vaccinato, con microchip e sterilizzato.

Luogo: Roma

Contatto: 334-3655706; 347-55143882; anna.aclonlus@gmail.com

Età: 3 anni

COUNTRY

Country è vivace e simpaticissimo. È molto socievole, vorrebbe sempre giocare e avere coccole. La sua particolarità sono i baffi rossi sul mantello nero, di taglia media.

Luogo: Napoli

Età: 1 anno

Contatto: 328-3023247; 339 1680505‬; info.adozioni@gmail.com