Adotta un cane che cerca una famiglia (agosto 2021)

Adotta un cane in cerca di una famiglia amorevole: ecco le segnalazioni di agosyo 2021.

ERCOLE

È un cagnolone di circa 1 anno e mezzo, di taglia grande, che una signora ha trovato per strada in un paesino di montagna. Era magrissimo, e alcune persone avevano detto che già da un po' di tempo si aggirava nella zona, dopo aver chiesto in giro e confermata l'assenza del microchip lo abbiamo portato in una pensione al sicuro. Ercole è tanto grande quanto buono, si fida di tutte le persone come se le conoscesse, è coccolone e gioioso. Verrà affidato microchippato, vaccinato e castrato.

Cerca il sito dell'associazione Trovatelli4000 per vedere tutte le foto e i video dei cagnolini in cerca di adozione. Si trova in provincia di Napoli, ma è adottabile in Campania e in tutto il centro e nord Italia, da persone disponibili a controlli pre e post affido e alla firma del regolare modulo di adozione rilasciato dall'associazione. Se sei interessato ad adottarlo, o ad offrirgli stallo temporaneo, contattaci!

Contatti: 328-3023247/339-1680505; info.adozioni@gmail.com

RINO

È un cucciolo di circa 3 mesi (nato a inizio maggio 2021), di taglia piccola/medio-piccola, nato da una randagia e che una signora ha portato a casa per curarlo e farlo rimettere in forze. Rino è un cucciolo socievole, giocherellone e coccolone. Verrà affidato sverminato, vaccinato e microchippato.

