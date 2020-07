Adotta un amico: cani e gatti che cercano una famiglia

Stampa

Hai tanto amore da offrire? Allora adottano uno di questi amici in cerca di casa!

PICCOLA - 2 anni (Roma)

Piccola è stata abbandonata direttamente vicino al cancello del canile, così che non ci fossero dubbi sulle intenzioni della sua famiglia. Piccola si è così ritrovata in un box di canile, incredula per il tradimento da parte di chi avrebbe dovuto volerle bene. Ora ha la brutta prospettiva di passare lì dentro tutta la sua vita, da quelle parti nessuno o quasi si reca in canile per adottare un cane. Di taglia contenuta, sui 15 kg, nata nel 2018, è finita in canile a marzo 2019. Vaccinata, con microchip, sterilizzata.

Contatti utili: 334-3655706 347-5143882; anna.aclonlus@gmail.com

VITA - 1 anno (Roma)

Vita all'inizio era più socievole, poi è diventata più timida, non sa bene cosa vogliamo da lei. Sembra molto giovane e potrebbe essere stata abbandonata da cucciola e, come sempre succede ai cuccioli che crescono in canile, col passare dei mesi è diventata schiva, Per lei ci vuole una buona adozione con persone esperte e pazienti, è buona e dolce, ma ha bisogno di tempo per fidarsi delle persone. Pesa circa 17 kg, è finita in canile a marzo 2019. Vaccinata, con microchip, sterilizzata.

Contatti utili: 334-3655706 347-5143882; anna.aclonlus@gmail.com

FIORELLO - 7 anni (Roma)

Non crediamo che Fiorello sia sopravvissuto sette anni per la strada, pensiamo che una casa e un padrone ce lo aveva. Non sappiamo come sia stato trattato, ma Fiorello ha timore di noi, si tiene lontano, ci guarda con gli occhi spaventati di chi si aspetta il peggio. A volte questi cani si portano dietro il ricordo dell’abbandono, della strada, dell’accalappiamento, che è un momento di enorme stress e paura. Con lui occorre esperienza e pazienza. Di taglia piccola, circa 9 kg, è nato circa nel 2012 e dopo ben sette anni di vita trascorsa forse in famiglia si è ritrovato per strada e poi in canile a giugno 2019. Vaccinato, con microchip, sterilizzato.

Contatti utili: 334-3655706 347-5143882; anna.aclonlus@gmail.com

BANDITO - 7 anni (Roma)

Bandito è sempre stato curioso, allegro, simpatico. Ma è in canile da settembre 2015 e ora non ce la fa più, si sta intristendo. Buono e remissivo, convive senza problemi con altri maschietti. Di taglia medio piccola (pesa circa 12 kg), è nato nel 2013 ed è finito in canile nel 2015. Vaccinato, con microchip, sterilizzato.

Contatti utili 334-3655706 347-5143882; anna.aclonlus@gmail.com

ANUBI - 7 mesi (Napoli)

Anubi è un cucciolo di taglia media, lo abbiamo conosciuto nel canile in cui è arrivato quando aveva appena 20 giorni insieme alla sorellina che purtroppo non ce l'ha fatta. Anubi, nonostante fosse piccolissimo, è stato molto forte e ce l'ha fatta. Ora è un cucciolo gioioso e socievole con i suoi simili, un pochino timido all'inizio con le persone. È riuscito a sopravvivere, ma non per invecchiare lì dentro! Verrà affidato vaccinato, con microchip e castrato.

Contatti utili: 328-3023247 339-1680505; info.adozioni@gmail.com

ANERÌ - 3 mesi (Napoli)

Anerì l'abbiamo trovata in un garage quando aveva circa 1 mese e mezzo. Ce ne siamo accorte perché miagolava disperata chiamando la mamma, era caduta tra le grate di un garage. Adesso è in salvo in stallo, ma cerca adozione. Verrà affidata sverminata e vaccinata.

Contatti utili: 328-3023247; 339-1680505; info.adozioni@gmail.com

CLYDE - 10 mesi (Napoli)

Clyde è un cucciolone di taglia media, lo abbiamo conosciuto nel canile in cui è entrato quando aveva 4 mesi insieme alla sorellina Bonnie che fortunatamente è già stata adottata. Clyde è leggermente timido all'inizio ma poi è socievole e giocherellone, anche coi suoi simili. Si avvicina scodinzolando e con un'espressione che sembra sorrida. Adora i wurstel e ha imparato il "seduto" letteralmente in pochi secondi. Verrà affidato vaccinato, con microchip e castrato.

Contatti utili: 328-3023247; 339-1680505 info.adozioni@gmail.com

TIMON - 9 mesi (Napoli)

Timon è un cucciolone di taglia medio-grande, lo abbiamo conosciuto nel canile in cui è entrato insieme al fratellino Pumbaa quando avevano soltanto 3 mesi!

Timon è un pochino timido, ma si avvicina scodinzolando, soprattutto se c'è un altro cane insieme a lui. Con i cani è socievole e giocherellone. Cerca presto una casa, per dimenticare la tristezza del canile e conoscere la vera vita prima di diventare adulto. Il canile non è un posto adatto a nessuno, tanto meno ai cuccioli. Verrà affidato vaccinato, microchippato e castrato.

Contatti utili: 328-3023247; 339-1680505 info.adozioni@gmail.com