Adotta un amico: cani e gatti che cercano una famiglia (giugno 2021)

Stampa

Adotta un cane in cerca di una famiglia amorevole: ecco le segnalazioni di giugno 2021.

KIDA

Luogo Napoli

Contatto 328-3023247 / 339-1680505; info.adozioni@gmail.com

Staffetta sì.

Età 3 anni

Kida, nata a fine 2017, di taglia media, incrocio pit bull, era stata adottata da cucciola, poi si sono resi conto di non riuscire a gestirla. Poco tempo fa, ha visto un colombo dalla finestra e per prenderlo ha spaccato il vetro, procurandosi vari tagli agli arti e lesionandosi un tendine per cui è stata operata. Ora zoppica un pochino ma il dottore dice che piano piano tornerà a camminare bene. Kida è vivace e purtroppo esce di rado, quindi ha tanta energia che non può scaricare come vorrebbe. Molto socievole e affettuosa con le persone, non va d’accordo con i suoi simili. Ha iniziato un percorso con un educatore cinofilo. Vaccinata, sterilizzata, con microchip.

MIRRA

Luogo Napoli

Contatto 328-3023247 / 339-1680505; info.adozioni@gmail.com

Staffetta sì.

Età 6 mesi

Mirra, di futura taglia media, simil boxer, è stata notata da un signore dietro a un cancello di una terra abbandonata: non poteva lasciarla lì da sola e l'ha accolta temporaneamente in casa. È una cucciola molto socievole e affettuosa con le persone, si affeziona al primo sguardo! Con i suoi simili è giocherellona e sembra che non le interessino i gatti. Vaccinata e con microchip.

