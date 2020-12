Adotta un amico: cani e gatti che cercano una famiglia (dicembre 2020)

Stampa

AILEA

Lei è AILEA una cagnolina di circa 6 anni (nata presumibilmente a novembre 2014), taglia media (pesa 18kg circa), che abbiamo conosciuto in un canile delle nostre zone in cui è entrata quando aveva soltanto 4 mesi. Quando siamo entrate nell'area sgambamento dove si trovava, si è allontanata non riconoscendoci. Ma con un po di pazienza e con qualche carezza si è avvicinata. Il problema è che è arrivata in canile da cucciola e non ha mai conosciuto il mondo esterno, tutti i giorni ha sempre visto le stesse persone e questa routine è una certezza per lei ma non è la normalità. Vorremmo vederla sbocciare in tutto il suo splendore con una bella adozione che le faccia capire che la vita fuori dal box è decisamente più bella e non c'è nulla da temere. Verrà affidata microchippata, vaccinata e sterilizzata. Negativa al test leishmania di Giugno 2020.

Luogo: Napoli

Contatto: 328-3023247 339-1680505; info.adozioni@gmail.com

Staffetta: sì.

Età: 6 anni

COMODINA

Lei è COMODINA, una beagle di 6 anni (nata a novembre 2013), per la quale ci hanno chiesto di trovare una casa. Era stata presa da cucciola con l'obiettivo di rivenderla, purtroppo nessuno l'ha mai acquistata ed è rimasta in quella pensione per tutti questi anni. E' risaputo che i beagle sono dei mangioni e tendono ad ingrassare facilmente, per questa ragione non avendo la possibilità di fare delle passeggiate è diventata obesa. Comodina è una cagnolina molto buona e tranquilla con le persone, mentre con i suoi simili va un po' a simpatia, attualmente si trova in un box con altri simili con cui va d'accordo. Ha qualche vecchio graffio sul musetto. Verrà affidata sverminata, vaccinata e microchippata.

Luogo: Napoli

Contatto: 328-3023247; 339-1680505; info.adozioni@gmail.com

Staffetta: sì.

Età: 7 anni



HONDA

Lei è HONDA,una cagnolona di circa 8 anni, taglia medio-grande, simil alano, che fu trovata da alcune persone che però dicevano di non poterla tenere e quindi l'hanno portata in una pensione e lasciata là. Honda è giocosa, socievole con tutti, persone e cani, anche se con le femmine va a simpatia, dalla pensione viene spesso scelta per la socializzazione di altri cani essendo molto equilibrata. Adora le grattatine sulla groppa e cammina al guinzaglio senza problemi. Le piace puntare e inseguire le lucertole. E' già vaccinata, microchippata e sterilizzata.

Luogo: Napoli

Contatto: 328-3023247; 339-1680505; info.adozioni@gmail.com

Staffetta: sì.

Età: 8 anni



TENERELLA

Lei è TENERELLA, una cagnolina di circa 8 anni (nata presumibilmente a dicembre 2012), di taglia medio-piccola (dovrebbe pesare sui 12kg, ma è un po in sovrappeso), che abbiamo conosciuto in un canile delle nostre zone. Quando ci ha visto, si è avvicinata lentamente incuriosita e in cerca di coccole. Se accarezziamo un altro cane lei si avvicina in attesa del suo turno di carezze. E' davvero tenera, di nome e di fatto! Va d'accordo anche con i suoi simili. Verrà affidata vaccinata, microchippata e sterilizzata. Negativa al test leishmania di Maggio 2019.

Luogo: Napoli

Contatto: 328-3023247; 339-1680505; info.adozioni@gmail.com

Staffetta: sì.

Età: 8 anni



BRUNELLA

Brunella è nata a gennaio 2019 e in canile ci è finita a pochissimi giorni di vita, pensiamo con la mamma, altrimenti sarebbe difficilmente sopravvissuta. In canile è cresciuta, aspettando una famiglia che si innamorasse di lei e la portasse via da quel box. Ora è ancora piena di gioia di vivere, simpatica, buona, affettuosa, desiderosa di coccole e di una vita normale, fuori da quella prigione. Per lei cerchiamo un'adozione con persone gentili e pazienti, meglio se in compagnia di un altro cane ben socializzato che la aiuti a conoscere un mondo che non ha mai visto. Brunella è snella, elegante e atletica, di taglia media (circa 20 kg). Compatibile con maschi e femmine, vaccinata, con microchip, sterilizzata.

Luogo: Roma

Contatto: 334-3655706; 347-5143882; anna.aclonlus@gmail.com

Staffetta: sì

Età: 2 anni



