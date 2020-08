Adotta un amico: cani e gatti che cercano una famiglia (agosto 2020)

Stampa

Adotta un cane o un gatto in cerca di una famiglia amorevole: ecco le segnalazioni di agosto.

TARA (Roma)

Tara, 2 anni, è splendida, un Pastore Alsaziano senza microchip: dopo aver vissuto in casa è stata abbandonata in strada e poi è finita in canile, in un box molto affollato, in una zona dove pochissime persone vanno in canile per adottare un cane. Tara non si abitua alla prigionia; quando ci siamo avvicinati, all'inizio era preoccupata e poi sorpresa dal ricevere le carezze e non sapeva bene come regolarsi. È molto dolce, si vede che ha un'anima delicata e gentile. Di taglia media (circa 20 kg), probabilmente è ancora una cucciolona, non crediamo abbia più di un anno e mezzo. Finita in canile a fine maggio 2020, vaccinata, con microchip, sterilizzata.

CONTATTI UTILI: 334-3655706 347-5143882; anna.aclonlus@gmail.com

WILLY (Roma)

Willy ha due anni e un carattere meraviglioso, fa di tutto per farsi notare quando vede un umano e si rotola a terra dalla gioia sperando di essere scelto. Pesa 13 kg, ed è castrato e vaccinato.

CONTATTI UTILI: 335-5670234; gruppo@aiutiamofido.org

BRACCOBALDO (Roma)

Braccobaldo è un bel bracco, doveva essere il cane di un cacciatore, che lo ha usato fintanto che ha lavorato bene e poi lo ha abbandonato ed è finito in canile. La sua adozione è diventata urgentissima perché in pochi mesi è deperito molto, ha bisogno di uscire presto! Buono e pacioccone, ci accoglie con calma, da vero gentilcane, un temperamento tranquillo e rilassato. Fa finta di non essere incuriosito dalla nostra presenza, ma ci accorgiamo benissimo che ci osserva senza farsi notare. È senza dubbio socializzato con le persone ed è compatibile anche con i cani maschi. Di taglia media (circa 25 kg) è finito in canile ad agosto 2016. Vaccinato, con microchip, sterilizzato.

CONTATTI UTILI: 334-3655706 / 347-5143882; anna.aclonlus@gmail.com

JESSI (Roma)

Jessi è una cucciola tranquilla, dolce e delicata. È arrivata in canile con i fratellini a fine aprile 2020 e ha bisogno di una famiglia in cui crescere felice, amata e coccolata. Nata circa a febbraio 2020, è bassotta e rotondetta, sarà una futura taglia piccola (10 kg circa). Vaccinata, con microchip.

CONTATTI UTILI: 334-3655706 347-5143882; anna.aclonlus@gmail.com

LEO (Cagliari)

Leo è stato sottratto a novembre da una situazione di grave maltrattamento: era da un mese legato a un albero senza acqua né cibo. Leo è un guerriero ed è riuscito a sopravvivere; pesava meno di 6 kg e oggi pesa 10 kg e mezzo. È diabetico ma ora la sua glicemia è stabile e ha una punta di leishmaniosi ma sotto controllo. Ha un meraviglioso carattere con gli altri cani e soprattutto con i bambini che adora. Unico neo, odia i gatti ma si sa, nessuno è perfetto.

CONTATTI UTILI: 328-7237600 / 3669524152; info@adozionidelcuore.it

BELLELLA (Napoli)

una cagnolina di circa 2 anni (nata nel Novembre 2017), è una taglia media (pesa intorno ai 18 kg). Bellella non conosce la strada poichè è sempre vissuta in una casa con giardino, per questo motivo i vecchi proprietari non la portavano mai a fare una passeggiata, ma nonostante ciò non tira al guinzaglio. Purtroppo dalla vita in casa adesso è passata al freddo box di una pensione, dove una volontaria che va spesso a trovarla dice che tra tanti cani che abbaiano, lei aspetta accucciata, paziente e silenziosa. In area sgambamento, basta una pallina per renderla felice. È socievole e giocherellona con tutti, persone, bambini, cani maschi e femmine. Troviamole presto una famiglia che le doni l'affetto che merita. Negativa alla leishmania. Verrà affidata vaccinata, microchippata e sterilizzata.

CONTATTI UTILI: 328-3023247/339-1680505; info.adozioni@gmail.com

TOM e JERRY (Napoli)

Due fratelli di circa 1 anno (nati presumibilmente ad aprile 2019), taglia medio-grande, che abbiamo conosciuto in un canile delle nostre zone in cui sono entrati quando avevano 4 mesi. Tom è quello con più macchie sul corpo, l’orecchio sinistro arancio, il contorno degli occhi uno rosa e l’altro nero, è alto 50 cm e lungo 70 cm. Jerry ha l’orecchio destro arancio e il contorno rosa di entrambi gli occhi, è alto 60 cm e lungo 70 cm.

Sono dei cuccioloni socievoli, Jerry di più rispetto a Tom che è un pochino più timido, sono giocherelloni e hanno un pelo morbidissimo. Vanno d’accordo anche con i propri simili. Purtroppo soltanto quando andiamo al canile a fotografarli hanno la possibilità di stare nell’area sgambamento ed è triste che tanta gioiosità deve essere reclusa in un box grigio. Verranno affidati sverminati, vaccinati, microchippati e castrati. Adottabili singolarmente.

CONTATTI UTILI: 328-3023247/339-1680505;info.adozioni@gmail.com

TERRY (Napoli)

Una gattina buonissima di circa 2 mesi, è salvata dalla strada da una signora che ci ha chiesto aiuto per trovarle adozione. Verrà affidata sverminata e vaccinata.

CONTATTI UTILI: 3355670234; gruppo@aiutiamofido.org