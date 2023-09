7 curiosità strane sugli animali che (forse) non conosci

Stampa

Ogni specie di animale ha qualcosa che la rende speciale, che si tratti di una coda prensile, di un veleno in grado di coagulare il sangue della vittima in pochi secondi o di una lingua che può muoversi più velocemente di quanto l'occhio umano possa seguire. Per quanto straordinarie siano queste caratteristiche, ci sono alcuni animali che lo sono particolarmente. Ecco 7 curiosità

1. Il fenicottero mangia con la testa capovolta

I fenicotteri (Phoenicopterus) sono famosi per il loro aspetto elegante e le gambe lunghe e sottili. Ma c'è un dettaglio sorprendente che spesso sfugge alla nostra attenzione. Quando si nutrono, questi eleganti uccelli capovolgono la testa, oltre a stare in equilibrio su una sola zampa. Questo comportamento insolito è dovuto al fatto che utilizzano delle piccole setole sulla parte superiore del becco per filtrare fango e acqua, quando catturano il loro cibo. Per rendere più efficiente questa straordinaria tecnica alimentare, mangiano con la testa sottosopra.

2. Il tragico destino delle femmine di furetto

Le femmine di furetto vivono una situazione davvero unica. Quando entrano nel periodo di calore, il loro corpo inizia a produrre quantità eccessive dell'ormone estrogeno, e questa produzione continua fino a quando non si accoppiano. L'accumulo prolungato di estrogeno può portare a una condizione nota come anemia aplastica, causata dai danni al midollo osseo e alle cellule del sangue dovuti agli alti livelli di questo ormone.

3. Il cervello dei delfini

I delfini (Delphinidae questo è il nome della famiglia, con molte specie diverse) sono noti per la loro intelligenza e agilità nell'acqua. Ma c'è un fatto sorprendente sul loro sonno. Essendo mammiferi acquatici, devono emergere periodicamente per respirare. Di conseguenza, solo metà del loro cervello dorme, mentre l'altra metà rimane attiva per controllare i movimenti e garantire che emergano per prendere aria quando necessario.

4. La spropositata mole delle balenottere azzurre

Le balenottere azzurre (Balaenoptera musculus) sono le creature più grandi sulla Terra, e il loro peso è fuori dal comune. Una balenottera azzurra media può pesare quanto tre o quattro elefanti, e sorprendentemente, la sua lingua da sola può pesare quanto un elefante intero. Questa è una dimostrazione straordinaria della grandezza di queste maestose creature marine.

5. Gli armadilli e la lebbra

La lebbra è una malattia batterica che solitamente colpisce gli esseri umani e, se non trattata, può causare gravi danni alla pelle, ai nervi e alle estremità. Ciò che rende questa curiosità particolarmente strana è che gli armadilli (Dasypus novemcinctus) sono una delle poche specie animali conosciute che possono contrarre la lebbra. Sebbene sia raro, questa eccezione nella biologia degli armadilli aggiunge un tocco di mistero.

6. Lo scarafaggio decapitato

Gli scarafaggi sono noti per la loro capacità di sopravvivenza e resistenza. Ma il loro adattamento più strano è la capacità di sopravvivere anche dopo essere stati decapitati. Questo avviene perché il cervello dello scarafaggio non si trova nella testa, ma nel corpo. Quindi, anche senza testa, lo scarafaggio può continuare a muoversi, agire e persino a mangiare fino a quando non muore di fame.

7. La Visione Panoramica delle Rane

Le rane (Anura) hanno occhi unici che offrono loro una visione straordinaria del mondo. I loro occhi sono posizionati in modo tale che possono vedere tutto ciò che li circonda, compreso ciò che sta dietro di loro. Questo campo visivo a 360 gradi rende difficile per i predatori avvicinarsi furtivamente. Inoltre, le rane hanno un'altra abitudine strana: dormono con entrambi gli occhi aperti, rimanendo costantemente vigili.

In conclusione, queste 7 curiosità ci ricordano quanto sia affascinante e diversificata la vita animale sulla Terra.