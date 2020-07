20 foto di animali che hanno fatto una figuraccia

Stampa

Un memoriale per lo scoiattolo che ha per due giorni di fila finché…

Un memoriale per lo scoiattolo che ha per due giorni di fila finché…

Andiamo ancora al parco? No, per favore!

Andiamo ancora al parco? No, per favore!

Non so più scendere…

Non so più scendere…

Sarah (la cagnolina) ha rubato il cibo a Stella che non ha apprezzato, così la micina è andata in cucina dalla padroncina a lamentarsi.

Sarah (la cagnolina) ha rubato il cibo a Stella che non ha apprezzato, così la micina è andata in cucina dalla padroncina a lamentarsi.

Anche gli animali hanno la giornata no.

Ci sono giorni in cui sembra tutto sia contro di noi… Per esempio stiamo per gustare un mega gelato e puntualmente si scioglie e cade per terra lasciandoci di stucco… Insomma, parliamo di tutti quei momenti dove nulla va per il verso giusto…

Di foto che documentano questi episodi negli umani ce ne sono moltissime, ma quello che non è stato documentato con altrettanta frequenza sono le giornate no dei nostri amici animali.

Esatto avete sentito bene. Anche i nostri amati amici pelosi hanno "giorni no" e sono altrettanto divertenti quanto quelle dei loro padroni. Scoiattoli, gattini, cagnolini...hanno tutti avuto una parte della giornata che si è trasformate in un incubo. Quindi, mettevi comodi perché vedrete che cosa significa avere una brutta giornata nel regno animale.

(fonte Bored Panda)

1 # Questo cagnolino è rimasto fuori dalla porta finché il suo padrone non è rincasato.

2 # Sarah (la cagnolina) ha rubato il cibo a Stella che non ha apprezzato, così la micina è andata in cucina dalla padroncina a lamentarsi

3 # Ralph spaventato dai fuochi d’artificio si è infilato nella vasca da bagno con la sua padrona.

# 4 Un memoriale per lo scoiattolo che ha per due giorni di fila finché…

# 5 Noooo, hanno abbattuto l’albero e io dove vado?

# 6 Questo pitbull pensava di esserebil cane più grande del parco e invece…

# 7 Aiuto. Questo cane ha visto un alce, che spavento!

# 8 Pensiamo che uno scoiattolo sia caduto dal tetto. Secondo voi?

# 9 Che figura… Non avevo visto la staccionata.

# 10 Non so più scendere…

# 11 La curiosità mi ha giocato un brutto scherzo.

# 12 I bambini mi hanno detto che colorato sono più fashion.

# 13 Un piccolo criceto con un osso rotto, il dottore ha avuto difficoltà a ingessarlo

# 14 Mi si è incastrata la testa in un vaso, hodovuto romperlo e ora sono così.

# 15 Andiamo ancora al parco? No, per favore!

# 16 Sentivo un profumino di pesce… Peccato si sia incastrato il sacchetto nella testa.

# 17 La sua disperazione quando capisce che la sua ciotola è nella lavastoviglie.

# 18 Questo gatto è rimasto incastrato tra la finestra e la zanzariera.

# 19 Questo cucciolo di bassotto è rimasto bloccato tra i cuscini del divano.

# 20 Questo micio ruba e colleziona tappi di bottiglia. Il padrone trovato la sua collezione durante le pulizie.