18 foto di papà che non volevano un pet in casa

«Papà mi prendi un cucciolo?» quante volte avete chiesto un cagnolino o un gattino e il vostro papà non ne ha mai voluto sapere? Forse sarebbe un'impresa più facile convincerlo a scalare l'Everest... e se solo provate a nominare un animale domestico troverà mille motivi per dissuadervi.

In realtà è solo apparenza perché quando poi in casa arriva un cucciolo non ne possono più fare a meno, non sembrano più loro.

Volete una prova? Il web e i social sono pieni di immagini che immortalano papà in adorazione dei nuovi arrivati e non potete immaginare quanto facilmente dimenticano quelle frasi che hanno ripetuto più volte come "mai e poi mai entrerà un peloso in casa"!

Noi abbiamo fatto un giro nel web e vi mostriamo solo alcune immagini (ne trovate tantissime su BoredPanda) di papà che a ora amano le loro piccole palle di pelo più di quanto amino i loro congiunti. Guardare per credere.

# 1. "Papà ha costruito una cuccia riscaldata per il gatto randagio e poi ha installato all'interno una telecamera per controllare se di notte dorme tranquillo".

# 2. "Non lo prenderemo mai" le parole di mio papà 10 mesi fa.

# 3. "È piccolo e sta sempre tra i piedi... non voglio calpestarlo".

# 4. "Ho scattato questa foto mentre mio padre abbracciava il cane che non voleva. Addirittura cantavano insieme la canzone preferita di papà".

# 5. Papà: "Non sono ammessi animali in questa casa!". Oggi, mio padre dorme sdraiato sul pavimento mentre il gattino dorme sul letto e... non deve essere disturbato!

# 6. Non amava in nessun modo i gatti senza peli. Ora, il contattto pelle su pelle è diventato il modo migliore per entrare in sintonia.

# 7. Ci sono voluti tre anni per convincerlo a prendere un cane anziché un gatto. Alla fine ha accettato facendoci promettere che il cucciolo non doveva salire sul letto o sui mobili. Ecco quello che vedo ogni mattina appena mi alzo.

# 8. Le parole di mio padre: "In questa casa non entrarà mai un cane!" Oggi Gastone ha un suo letto e un suo tavolo.

# 9. Lui è Brown Dog, poi è diventato "Mister Brown" e infine "Doctor Brown” mio padre lo ama così tanto che appena lo ha visto, dopo sei mesi, ha reagito così.

# 10. Chi ha addestrato chi? Questi non sono gatti domestici e quando sono con papà non litigano tra loro...

# 11. Papà non voleva un cane. Papà e il cane.

# 12. Mio padre non voleva un gatto. Ora, mostra a Lucas, il gatto, ogni articolo della spesa settimanale perché vuole fargli vedere che cosa abbiamo nella dispensa.

# 13. "Mio marito non ama i gatti e si è sempre rifiutato di farmi tenere un animale domestico in casa. Ora che abbiamo un gattino, lo vizia con la crema di formaggio e fa un pisolino con lui sul divano ... Però continua a sostenere che non gli piace il piccolo amico".

# 14. Aggiornamento: dopo oltre un anno che papà ha finalmente dato l’ok al nostro (SUO) gatto, ecco che si gode il fuoco con il suo “bambino”.

# 15. “Amo solo i gatti”, diceva mio padre. Ora, invece, continua a ripetere “Dov'è Penny ? Ho bisogno di Penny! Non riesco a dormire senza il mio cagnolino!”

# 16. Mio padre non voleva un secondo cane. Ora lui e il nostro cane hanno il pigiama abbinato.

# 17. Papà: "Se prendiamo una tartaruga non me ne occupo" Ora papà dice: "Sei comodo Hector? Lascia che ti mostri le foto dei tuoi fratelli".

# 18. "Un cane non salirà mai sulla mia auto o sul mio letto" … le ultime parole famose di mio padre.