10 foto di cani spassosissime!

Solo 10 foto di cani, ma ne puoi trovare tantissime sull'account X We Rate Dogs (ex Twitter), dove ogni scodinzolata conta e ogni muso peloso è celebrato. Se non hai X non scoraggiarti, esiste anche la pagina Instagram, TikTok, Facebook e il canale YouTube.

Tutto inizia quando...

Nel 2015 Matt Nelson, studente al college, apre l’account @dogfather su Twitter, dove le persone inviano le foto dei loro cani per essere valutate. In pochissimo tempo guadagna milioni di follower da tutto il mondo, che inviano video e immagini dei loro cani. Ogni foto è accompagnata da un punteggio da 1 a 10, ma è sempre sorprendentemente più alto (perché ogni cane è più che perfetto!).

Ma cosa rende "We Rate Dogs" così speciale? Solo il punteggio?

No, non solo. A rendere unico l'account, sono soprattutto i commenti che accompagnano ogni foto: una miscela di umorismo, amore e dolcezza.

Ogni cane è una star!

Le foto pubblicate non sono solo delle belle immagini. Sono anche piccole storie di amicizia tra proprietari e cani. E, poi, leggere i commenti è come ascoltare un amico che racconta barzellette. Infatti, quando guardi queste foto e leggi la didascalia, è impossibile non ridere!

Cricket per esempio sembra essere ammaliato dal profumo dei fiori (sotto). Il suo voto? Un bel 14 su 10...

E poi, che meraviglia Willow che "batte" il cinque. A lui un meritato12!

Ma anche Luna, la diva, che fa le "prove sorriso" per la foto perfetta. A lei, un 12!

Non solo foto divertenti, anche impegno sociale

Attraverso varie iniziative e raccolte fondi We Rate Dogs ha aiutato molti cani bisognosi e ha sensibilizzato su importanti cause legate agli animali.